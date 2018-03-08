مروان محسن: سعيد بهدفي في مونانا وجاهز للمشاركة دائماً

Advertisements

تحدث النجم مروان محسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم الخميس الموافق لليوم الثامن من شهر مارس الحالي عن الهدف الذي نجح في تسجيله رفقة فريقه في مسابقة دوري أبطال أفريقيا، إضافة إلى مدى جاهزيته من أجل المشاركة في المباريات سواء مع المارد الأحمر أو حتى مع المنتخب الوطني المصري.

فمن خلال تصريحات صحفية له اليوم الخميس، أكد النجم مروان محسن أنه سعيد للغاية بالهدف الذي سجله لمصلحة فريقه الأهلي في مسابقة دوري أبطال أفريقيا، وخاصة وأنه اجتهد بشكل كبير للغاية في تدريبات الفريق طوال الفترة الماضية من أجل كسب ثقة الجهاز الفني للفريق من جديد بعد تعافيه من الإصابة.

Advertisements

وفي إطار تصريحاته أيضاً شدد النجم مروان محسن على أن المنافسة بينه وبين زملائه في خط الهجوم تكون دائماً في مصلحة النادي الأهلي، مشيراً في الوقت ذاته إلى أنه جاهز على المستوى الشخصي للمشاركة في جميع المباريات بشكل أساسي سواء مع النادي الأهلي أو حتى مع المنتخب المصري.

إقرأ أيضاً: الكاف يكشف عن العقوبات المحتمل توقيعها على الأهلي بسبب شغب جماهيره