أحمد أيوب: لا بديل عن الفوز أمام إنبي لحسم لقب الدوري المصري

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تحدث الكابتن أحمد أيوب المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم الخميس الموافق لليوم الثامن من شهر مارس الحالي عن المباراة المقبلة لفريقه، والتي سوف تجمع بينه وبين نظيره فريق إنبي في مساء يوم الأحد المقبل في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

فمن خلال تصريحات له اليوم الخميس للموقع الرسمي للنادي الأهلي، أكد الكابتن أحمد أيوب أنه لا يوجد أي بديل أمام فريقه في هذه المباراة سوى تحقيق الفوز، وخاصة وأن النقاط الثلاث سوف تُساهم بشكل كبير للغاية في حسم لقب الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي لمصلحة المارد الأحمر.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً شدد الكابتن أحمد أيوب على أن الجهاز الفني لفريق الأهلي بقيادة الكابتن حسام البدري طلب من لاعبي فريق الأهلي بضرورة التركيز بشكل كامل على مباراة فريق إنبي، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن الجميع يأمل في التركيز في الفترة القادمة من عمر الموسم على كلاً من مسابقتي دوري أبطال أفريقيا وكأس مصر.

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