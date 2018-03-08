قرار هام من لجنة المسابقات بخصوص مباراة الزمالك مع الرجاء

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اتخذت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عامر حسين قراراً هاماً اليوم الخميس الموافق لليوم الثامن من شهر مارس الحالي، وذلك بخصوص مباراة فريق الزمالك مع منافسه فريق الرجاء في يوم الأربعاء المقبل في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

فمن خلال تصريحات صحفية اليوم الخميس، أكد عامر حسين رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم أن مباراة الزمالك مع الرجاء سوف يتم نقلها من ملعب السويس الجديد إلى ملعب القاهرة الدولي في العاصمة المصرية القاهرة.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً أشار عامر حسين إلى أن الجهات الأمنية قد وافقت أيضاً على نقل مباراة الزمالك مع نظيره فريق ديشا الإثيوبي إلى ملعب القاهرة الدولي أيضاً بدلاً من ملعب السويس الجديد.

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