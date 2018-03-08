مدرب يوفنتوس يكشف عن الفريق الذي يخشاه في ربع نهائي دوري الأبطال

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كشف الإيطالي ماسيمليانو أليغري مدرب فريق يوفنتوس الإيطالي اليوم الخميس الموافق لليوم الثامن من شهر مارس الحالي عن الفريق الذي يخشاه قبل أسبوع واحد فقط من موعد قرعة الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 م.

فمن خلال تصريحات تليفزيونية له في الآونة الأخيرة، أكد المدرب الإيطالي ماسيمليانو أليغري أنه يخشى مواجهة فريق برشلونة في الدور ربع النهائي من عمر المسابقة، وخاصة وأن القرعة وضعت الفريقين مع بعض في دور المجموعات في الموسم الحالي إضافة إلى الدور ربع النهائي في الموسم الماضي.

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وكان فريق يوفنتوس قد نجح في تخطي عقبة فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي في الدور ثمن النهائي من نسخة الموسم الحالي، ليؤكد بذلك أنه سوف يكون أحد أبرز المرشحين من المنافسة على لقب دوري الأبطال في الموسم الحالي.

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