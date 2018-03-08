أتلتيكو مدريد يتخطى ضيفه لوكوموتيف موسكو بثلاثية ويقترب من ربع النهائي

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حقق فريق أتلتيكو مدريد الإسباني فوزاً سهلاً على حساب ضيفه فريق لوكوموتيف موسكو الروسي بثلاثة أهداف مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين في مساء اليوم الخميس الموافق لليوم الثامن من شهر مارس الحالي على ملعب واندا ميتروبوليتانو في العاصمة الإسبانية مدريد.

وقد نجح في تسجيل أهداف فريق أتلتيكو مدريد في المباراة كلاً من الإسباني ساؤول نيغويز في الدقيقة الثانية والعشرين، إضافة إلى الإسباني دييغو كوستا في الدقيقة السابعة والأربعين وأيضاً الإسباني كوكي في الدقيقة التسعين.

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وجاءت هذه المباراة في إطار ذهاب الدور ثمن النهائي من مسابقة الدوري الأوروبي 2018 م، علماً بأن مباراة الإياب سوف تُقام بين الفريقين في يوم الخميس المقبل في العاصمة الروسية موسكو.

وفي مباراة أخرى اليوم أيضاً حقق فريق سالزبورغ النمساوي مفاجأة من العيار الثقيل عقب فوزه خارج أرضه على حساب مضيفه فريق بوروسيا دورتموند الألماني بهدفين مقابل هدف واحد، وذلك في المباراة التي جمعت بين الطرفين على ملعب سيغنال إيدونا بارك.

وقد نجح في تسجيل أهداف فريق سالزبورغ في المباراة اللاعب فالون بيريشا في الدقيقة التاسعة والأربعين من ركلة جزاء والدقيقة السادسة والخمسين، فيما سجل الهدف الوحيد لمصلحة فريق بوروسيا دورتموند النجم الألماني أندري شورليه في الدقيقة الثانية والستين.

وفي مباراة أخرى حقق فريق أولمبيك ليون الفرنسي فوزاً هاماً خارج أرضه على حساب مضيفه فريق سيسكا موسكو الروسي بهدف وحيد مقابل لا شئ، والذي سجله اللاعب مارسيلو في الدقيقة الثامنة والستين في المباراة التي جمعت بين الفريقين في العاصمة الروسية موسكو.

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