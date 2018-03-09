موعد مباراة الرائد وأُحد بمشاركة “محمود عبد الرازق شيكابالا” في الدوري السعودي اليوم الجمعة 9/3/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

Advertisements

موعد مباراة الرائد وأُحد بمشاركة “محمود عبد الرازق شيكابالا” في الدوري السعودي للمحترفين، يستقبل فريق أُحد نظيره فريق الرائد في مساء اليوم الجمعة الموافق لليوم التاسع من شهر مارس الحالي على ملعب الأمير محمد بن عبد العزيز، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الرابع والعشرون من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين 2017 / 2018 م.

موعد مباراة الرائد وأُحد

ستُقام مباراة الرائد وأُحد في مساء اليوم الجمعة الموافق لليوم التاسع من شهر مارس الحالي، وذلك في تمام الساعة السادسة وعشر دقائق مساءً بتوقيت القاهرة والساعة السابعة وعشر دقائق مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

Advertisements

القنوات الناقلة لمباراة الرائد وأُحد

ستكون مباراة الرائد وأُحد منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات إم بي سي برو سبورت على القمر الصناعي عرب سات، فيما ستكون قناة إم بي سي برو سبورت الثالثة هي الناقلة للمباراة، بينما سيكون المعلق سمير المعيرفي هو معلق المباراة.

إقرأ أيضاً: أتلتيكو مدريد يتخطى ضيفه لوكوموتيف موسكو بثلاثية ويقترب من ربع النهائي