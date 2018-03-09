موعد مباراة أهلي جدة والقادسية بمشاركة “مؤمن زكريا” في الدوري السعودي اليوم الجمعة 9/3/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة أهلي جدة والقادسية بمشاركة “مؤمن زكريا” في الدوري السعودي للمحترفين، يستقبل فريق القادسية نظيره فريق أهلي جدة في مساء اليوم الجمعة الموافق لليوم التاسع من شهر مارس الحالي على ملعب الأمير سعود بن جلوي، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الرابع والعشرون من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين 2017 / 2018 م.

موعد مباراة أهلي جدة والقادسية

ستُقام مباراة أهلي جدة والقادسية في مساء اليوم الجمعة الموافق لليوم التاسع من شهر مارس الحالي، وذلك في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة والساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

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القنوات الناقلة لمباراة أهلي جدة والقادسية

ستكون مباراة أهلي جدة والقادسية منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات إم بي سي برو سبورت على القمر الصناعي عرب سات، فيما ستكون قناة إم بي سي برو سبورت الثانية هي الناقلة للمباراة، بينما سيكون المعلق فارس عوض هو معلق المباراة.

كما ستكون مباراة أهلي جدة والقادسية منقولة أيضاً بشكل حصري عبر شبكة قنوات السعودية الرياضية على القمر الصناعي نايل سات، فيما ستكون قناة السعودية الرياضية الأولى هي الناقلة للمباراة.

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