موعد مباراة الهلال والاتفاق بمشاركة “أحمد الشيخ” ومشاركة “حسين السيد” في الدوري السعودي اليوم الجمعة 9/3/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة الهلال والاتفاق بمشاركة “أحمد الشيخ” ومشاركة “حسين السيد” في الدوري السعودي للمحترفين، يستقبل فريق الاتفاق نظيره فريق الهلال في مساء اليوم الجمعة الموافق لليوم التاسع من شهر مارس الحالي على ملعب الأمير محمد بن فهد في مدينة الدمام، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الرابع والعشرون من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين 2017 / 2018 م.

موعد مباراة الهلال والاتفاق

ستُقام مباراة الهلال والاتفاق في مساء اليوم الجمعة الموافق لليوم التاسع من شهر مارس الحالي، وذلك في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة والساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

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القنوات الناقلة لمباراة الهلال والاتفاق

ستكون مباراة الهلال والاتفاق منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات إم بي سي برو سبورت على القمر الصناعي عرب سات، فيما ستكون قناة إم بي سي برو سبورت الأولى هي الناقلة للمباراة، بينما سيكون المعلق السعودي فهد العتيبي هو معلق المباراة.

كما ستكون مباراة الهلال والاتفاق منقولة أيضاً بشكل حصري عبر شبكة قنوات السعودية الرياضية على القمر الصناعي نايل سات، فيما ستكون قناة السعودية الرياضية الأولى هي الناقلة للمباراة.

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