تعرف على مواعيد مباريات اليوم الجمعة 9/3/2018 في الدوريات الاوروبية والقنوات الناقلة لها

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يشهد اليوم الجمعة الموافق لليوم التاسع من شهر مارس الحالي إقامة ثلاثة مباريات في كلاً من مسابقة الدوري الإيطالي إضافة إلى مسابقة الدوري الألماني وأيضاً مسابقة الدوري الفرنسي، وفي هذا المقال سوف نستعرض لكم موعد هذه المباريات الثلاثة إضافة إلى القنوات الناقلة لهذه المباريات.

موعد مباراة روما وتورينو

ستُقام مباراة روما وتورينو في مساء اليوم على ملعب الأولمبيكو في العاصمة الإيطالية روما، علماً بأن هذه المباراة تأتي في إطار مباريات الأسبوع الثامن والعشرون من مسابقة الدوري الإيطالي 2017 / 2018 م.

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وتنطلق المباراة تحديداً في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة والساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، على أن يتم نقل المباراة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت على القمر الصناعي نايل سات، فيما ستكون قناة بي إن سبورت HD4 المشفرة هي الناقلة للمباراة، بينما سيكون المعلق الليبي محمد بركات هو معلق المباراة.

موعد مباراة موناكو وستراسبورغ

ستُقام مباراة موناكو وستراسبورغ في مساء اليوم، علماً بأن هذه المباراة تأتي في إطار مباريات الأسبوع التاسع والعشرون من مسابقة الدوري الفرنسي 2017 / 2018 م، على أن تنطلق المباراة تحديداً في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة والساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وستكون المباراة منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت على القمر الصناعي نايل سات، فيما ستكون قناة بي إن سبورت HD6 المشفرة هي الناقلة للمباراة، بينما سيكون المعلق المغربي جواد بده هو معلق المباراة.

موعد مباراة شالكة وماينز

ستُقام مباراة شالكة وماينز في مساء اليوم على ملعب أوبل أرينا، علماً بأن هذه المباراة تأتي في إطار مباريات الأسبوع السادس والعشرون من مسابقة الدوري الألماني 2017 / 2018 م.

وتنطلق المباراة تحديداً في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة والساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، على أن يتم نقل المباراة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت على القمر الصناعي نايل سات، فيما ستكون قناة بي إن سبورت HD5 المشفرة هي الناقلة للمباراة.

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