قرار هام من إيهاب جلال بخصوص نجم الزمالك قبل مواجهة الرجاء

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ذكرت تقارير صحفية مصرية اليوم الجمعة الموافق لليوم التاسع من شهر مارس الحالي أن الكابتن إيهاب جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك قد اتخذ قراراً هاماً، وذلك بخصوص نجم فريق الزمالك قبل المباراة المقبلة للفارس الأبيض أمام نظيره فريق الرجاء في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

حيث أشارت التقارير إلى أن الكابتن إيهاب جلال قرر إعادة النجم باسم مرسي من جديد إلى قائمة فريق الزمالك في المباراة القادمة أمام فريق الرجاء، وذلك بعدما تمكن اللاعب من استعادة كامل لياقته سواء من الناحية البدنية أو الفنية.

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كما أضافت التقارير أيضاً أن الكابتن إيهاب جلال كان يرغب في ضم النجم باسم مرسي إلى قائمة فريق الزمالك منذ المباراة الماضية أمام فريق ديشا الإثيوبي في مسابقة كأس الاتحاد الأفريقي، ولكن الخوف من تجدد إصابته كان السبب الرئيسي وراء استبعاده من القائمة وخاصة في ظل صعوبة الأجواء التي وجدها فريق الزمالك على أرض دولة إثيوبيا.

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