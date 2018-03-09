تعرف على موعد عودة النجم حسام غالي من الإصابة

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كشف الدكتور خالد محمود طبيب النادي الأهلي اليوم الجمعة الموافق لليوم التاسع من شهر مارس الحالي عن موعد عودة النجم حسام غالي من جديد إلى التدريبات الجماعية للمارد الأحمر، وذلك بعدما غاب في الآونة الأخيرة بداعي الإصابة.

حيث أكد الدكتور خالد محمود طبيب النادي الأهلي اليوم الجمعة أن النجم المخضرم حسام غالي سوف يُشارك من جديد في التدريبات الجماعية رفقة زملائه بشكل طبيعي بعد أسبوعين من الآن، وذلك حتى يكون قد تعافى بشكل كامل من الإصابة التي كان قد تعرض لها في الفترة الماضية.

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وكان النجم حسام غالي قد تعرض إلى شد في العضلة الخلفية أثناء مشاركته في إحدى الحصص التدريبية للمارد الأحمر على ملعب التتش بمقر النادي الأهلي الرئيسي بالجزيرة، مما جعله يغيب عن فريقه في فترة مهمة للغاية من عمر الموسم والتي ستعرف حسم فريق الأهلي لقب الدوري المصري الممتاز.

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