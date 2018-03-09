محمد صلاح: الفوز بالجائزة مرة ثانية أمر رائع والمهم إنهاء الموسم بشكل أفضل

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قام الفرعون المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول الانجليزي بالتعليق اليوم الجمعة الموافق لليوم التاسع من شهر مارس الحالي على فوزه بجائزة أفضل لاعب عن شهر فبراير الماضي في مسابقة الدوري الإنجليزي والتي تسلمها اليوم رسمياً.

فمن خلال تصريحات له اليوم الجمعة للموقع الرسمي لنادي ليفربول، أكد الفرعون المصري محمد صلاح أن فوزه بهذه الجائزة القيمة للمرة الثانية في الموسم الحالي يُعتبر أمراً رائعاً للغاية، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن الأهم الآن هو مساعدة فريق ليفربول على إنهاء الموسم بشكل جيد.

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ولا يزال الفرعون المصري محمد صلاح يُنافس بقوة في الموسم الحالي على لقب هداف الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث نجح في تسجيل حتى الآن 24 هدفاً مع فريقه ليفربول مما جعله يتواجد في المركز الأول على لائحة ترتيب الهدافين في المسابقة متساوياً مع الهداف الإنجليزي هاري كين بنفس عدد الأهداف.

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