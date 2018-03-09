زيدان: مواجهة إيبار صعبة وهدفنا حصد النقاط الكاملة

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تحدث الفرنسي زين الدين زيدان مدرب فريق ريال مدريد الإسباني اليوم الجمعة الموافق لليوم التاسع من شهر مارس الحالي عن المباراة القادمة لفريقه، والتي سوف تجمع بينه وبين مضيفه فريق إيبار في يوم غداً السبت في مسابقة الدوري الإسباني.

فمن خلال تصريحات له اليوم الجمعة في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، أكد المدرب الفرنسي زين الدين زيدان أن المباراة القادمة لفريقه أمام نظيره فريق إيبار سوف تكون صعبة للغاية، وخاصة في ظل صعوبة اللعب على ملعب ايبوروا نظراً لمساحته الصغيرة.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً شدد المدرب الفرنسي زين الدين زيدان على أنه لم يتعجب على الإطلاق من المركز المتقدم الحالي الذي يتواجد فيه فريق إيبار قبل أشهر قليلة فقط من عمر الموسم، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن فريق إيبار يمتلك مدرباً رائعاً وهو ما ساعد الفريق على تقديم مستويات مميزة منذ مطلع الموسم الحالي وحتى هذه اللحظة.

وفي ختام تصريحاته أكد المدرب الفرنسي زين الدين زيدان أن كامل تركيز فريقه منصب فقط في الوقت الحالي على مواجهة فريق إيبار، وليس مثلما تقول وسائل الإعلام على مسابقة دوري أبطال أوروبا فقط لا غير، وخاصة وأن الدور ربع النهائي من عمر المسابقة سوف يُلعب في شهر إبريل القادم.

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