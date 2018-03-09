ميدو يؤكد استعداد مورينيو لدفع مبلغ قياسي من أجل التعاقد مجدداً مع صلاح

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كشف الكابتن أحمد حسام ميدو نجم نادي الزمالك سابقاً ومحلل قناة أون سبورت حالياً اليوم الجمعة الموافق لليوم التاسع من شهر مارس الحالي عن إمكانية دفع البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي رقم قياسي، وذلك من أجل التعاقد مرة أخرى مع الفرعون المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي حالياً.

حيث قام الكابتن أحمد حسام ميدو بنشر تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر، وكتب فيها: “جمال كرة القدم يكمن في الاختلاف في الأراء، وكيف أن الناس يُغيرون أرائهم بسرعة كبيرة عن نفس الموضوع أو اللاعب”.

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كما أضاف أيضاً: “أراهن أن مورينيو سيدفع مبلغ 150 مليون يورو لأجل محمد صلاح، نفس اللاعب الذي لم يتعامل معه على محمل الجد في تشيلسي”.

واختتم حديثه قائلا: “صحيح أن صلاح لم يكن هو نفس اللاعب، ونحن نعلم جميعاً أنه اتخذ خطوة كبيرة جداً للذهاب إلى تشيلسي في بداية مسيرته، ولكن من الرائع أن نرى أنه حتى أفضل المدربين في العالم يمكن أن يخطئوا، وهذا هو جمال كرة القدم”.

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