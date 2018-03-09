مصادر صحفية مصرية تكشف عن صفقة الزمالك المرتقبة الصيف المقبل

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كشفت صحيفة “الأهرام سبورت” المصرية اليوم الجمعة الموافق لليوم التاسع من شهر مارس الحالي عن الصفقة المرتقبة التي سيقوم مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور بالتعاقد معها خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة أي عقب نهاية الموسم الحالي مباشرة.

حيث أشارت الصحيفة إلى أن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور قد توصل إلى اتفاق شبه نهائي مع النجم المغربي الواعد يوسف النصيري لاعب نادي ملقا الإسباني حالياً، وذلك تمهيداً للتعاقد معه في الميركاتو الصيفي المقبل من أجل تدعيم صفوف فريق الزمالك قبل انطلاقة الموسم المقبل.

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كما أضافت الصحيفة أيضاً أن التعاقد مع النجم الدولي المغربي يوسف النصيري يأتي بناءً على رغبة كبيرة من جانب الكابتن إيهاب جلال المدير الفني لفريق الزمالك، وخاصة في ظل الإمكانيات الكبيرة التي يتمتع بها اللاعب المغربي والتي تُناسب فريق الزمالك مع الأسلوب اللعب الجديد للفارس الأبيض.

ويأمل مجلس إدارة نادي الزمالك أن ينجح في حسم الصفقة بشكل رسمي قبل انطلاقة مونديال روسيا المقبل، وذلك نظراً لآن اللاعب المغربي سوف يُشارك مع منتخب بلاده المغرب في المونديال، مما سوف يفتح الباب أمامه لتلقي عروض مغرية للغاية وخاصة في حالة تألقه بشكل ملفت في المونديال.

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