كلوب: الفوز على مانشستر يونايتد لن يحسم وصافة الدوري الإنجليزي

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تحدث الألماني يورغن كلوب مدرب فريق ليفربول الإنجليزي اليوم الجمعة الموافق لليوم التاسع من شهر مارس الحالي عن المواجهة المرتقبة المقبلة لفريقه، والتي سوف تجمع بينه وبين غريمه التقليدي فريق مانشستر يونايتد يوم غداً السبت في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

فمن خلال تصريحات له اليوم الجمعة في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، أكد المدرب الألماني يورغن كلوب أن فوز فريقه ليفربول على حساب غريمه التقليدي فريق مانشستر يونايتد لن يحسم المعركة بين الطرفين على المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً شدد المدرب الألماني يورغن كلوب على أن فريقه يجب عليه أن يُقدم أدائاً مثالياً في هذه المباراة من أجل تحقيق نتيجة إيجابية، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن المباراة سوف تكون مغلقة وليست بها أي مساحات على الإطلاق، وخاصة في ظل الطريقة الدفاعية التي يعتمد عليها البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب فريق مانشستر يونايتد في مثل هذا النوع من المباريات.

وعن فوز الفرعون المصري محمد صلاح بجائزة أفضل في الدوري الإنجليزي الممتاز عن شهر فبراير الماضي، فقد أكد المدرب الألماني يورغن كلوب أن النجم المصري محمد صلاح يستحق هذه الجائزة بكل جدارة، وذلك نظراً لما يُقدمه من أداء رائع طوال الموسم الحالي متمنياً أن يواصل على نفس هذا المنوال حتى نهاية الموسم.

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