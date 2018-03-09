جوزيه مورينيو: مباراة ليفربول كبيرة تاريخياً ولكنها ليست حاسمة

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تحدث البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي اليوم الجمعة الموافق لليوم التاسع من شهر مارس الحالي عن المواجهة المقبلة المرتقبة لفريقه، والتي سوف تجمع بينه وبين غريمه التقليدي فريق ليفربول يوم غداً السبت في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

فمن خلال تصريحات له اليوم الجمعة في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، أكد المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو أن المباراة القادمة لفريقه أمام فريق ليفربول تُعتبر مباراة كبيرة للغاية، وذلك نظراً إلى التاريخ الكبير الذي يتمتع به كلاً من الفريقين سواء على المحلي أو حتى على صعيد المسابقات الأوروبية وتحديداً مسابقة دوري أبطال أوروبا.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً أشار المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو إلى أن المباراة لن يتم التعامل معها من جانبه بشكل خاص بعكس بقية المباريات، مشدداً في الوقت ذاته على أن نتيجة المباراة لن تكون حاسمة على الإطلاق في صراع كلاً من الفريقين على وصافة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي تُعتبر أفضل بكثير من المركز الثالث أو المركز الرابع في الترتيب.

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