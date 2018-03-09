نجم جديد يغيب عن يوفنتوس بسبب الإصابة قبل مواجهة أودينيزي في الكالتشيو

ذكرت تقارير صحفية إيطالية اليوم الجمعة الموافق لليوم التاسع من شهر مارس الحالي أن فريق يوفنتوس الإيطالي قد تلقى ضربة جديدة موجعة، وذلك من خلال غياب أحد نجومه عن المواجهة المقبلة أمام نظيره فريق أودينيزي في يوم الأحد المقبل في مسابقة الدوري الإيطالي.
حيث أشارت التقارير إلى أن النجم الدولي المغربي مهدي بن عطية مدافع فريق يوفنتوس، سوف يغيب عن صفوف فريقه في المباراة القادمة بسبب إصابته في كاحل القدم والتي كان قد تعرض لها في المباراة الماضية لفريقه أمام فريق توتنهام هوتسبير في مسابقة دوري أبطال أوروبا.
كما أضافت التقارير أيضاً أن النجم المغربي المتألق مهدي بن عطية سوف يخضع إلى الفحوصات الطبية اللازمة في الساعات القادمة من أجل تحديد مدى حجم إصابته إضافة إلى مدة غيابه عن الملاعب في هذا الوقت الهام من عمر الموسم الحالي.
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