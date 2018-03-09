تعرف على أسعار تذاكر مباراة المصري البورسعيدي مع سيمبا التنزاني

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أعلن مجلس إدارة نادي المصري البورسعيدي برئاسة سمير حلبية اليوم الجمعة الموافق لليوم التاسع من شهر مارس الحالي عن أسعار تذاكر المباراة المرتقبة، والتي سوف تجمع بين فريق المصري البورسعيدي وبين ضيفه فريق سيمبا التنزاني في إطار إياب دور ال32 من مسابقة كأس الاتحاد الأفريقي 2018 م.

وقد وصل سعر تذكرة المقصورة الرئيسية مبلغ 1180 جنيه مصري، فيما وصل سعر تذكرة الدرجة الأولى مبلغ 605 جنيه مصري، بينما وصل سعر تذكرة المدرج البحري 79 جنيه مصري، أما سعر تذكرة المدرج الغربي فقد وصل إلى مبلغ 76 جنيه مصري، علماً بأن هذه الأسعار تأتي بعد فرض الضريبة الجديدة على أسعار التذاكر.

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وكان فريق المصري البورسعيدي قد نجح في العودة بتعادل إيجابي بهدفين لمثلهما من خارج أرضه من أمام مضيفه فريق سيمبا التنزاني في مباراة الذهاب، مما يجعل حظوظه قوية للغاية في مباراة الإياب من أجل تحقيق هدفه والتأهل إلى دور المجموعات للمسابقة الأفريقية.

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