دورتموند يُغلق الباب في وجه كبار أوروبا ويُجدد عقد نجمه ماركو رويس

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أعلن نادي بوروسيا دورتموند الألماني اليوم الجمعة الموافق لليوم التاسع من شهر مارس الحالي عن تجديد عقد النجم الألماني ماركو رويس مع النادي حتى صيف عام 2023 م، ليُغلق بذلك النادي الألماني الباب في وجه جميع الأندية الأوروبية التي كانت تطمح إلى التعاقد مع اللاعب خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وكان عقد النجم الألماني ماركو رويس صاحب ال27 عاماً يمتد مع نادي بوروسيا دورتموند حتى صيف العام المقبل 2019 م، مما جعل إدارة نادي بوروسيا دورتموند تتحرك بشكل سريع من أجل التوصل إلى اتفاق مع اللاعب لتجديد عقده.

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وعلى الرغم من تجديد العقد إلا أن ذلك لا يعني عدم إمكانية رحيله عن صفوف النادي في السنوات القليلة القادمة، وخاصة في حالة وصل له عرض مغري من طرف أحد الأندية الأوروبية التي ترغب في الظفر بخدماته والذي يأتي على رأسها نادي ليفربول الإنجليزي إضافة إلى نادي بايرن ميونخ الألماني.

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