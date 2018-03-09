الرائد يُعزز آماله في البقاء بعد فوزه على مضيفه أُحد بثلاثية

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حقق فريق الرائد فوزاً هاماً للغاية خارج أرضه على حساب مضيفه فريق أُحد بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين في مساء اليوم الجمعة الموافق لليوم التاسع من شهر مارس الحالي على ملعب الأمير محمد بن عبد العزيز.

وقد نجح في تسجيل أهداف فريق الرائد في المباراة كلاً من سانتوس في الدقيقة الخامسة، إضافة إلى إسماعيل بانغورا في الدقيقة الثانية والثلاثين من ركلة جزاء وأيضاً صالح الشهري في الدقيقة التاسعة والخمسين، فيما سجل الهدف الوحيد لمصلحة فريق أُحد اللاعب نداي في الدقيقة الرابعة والسبعين.

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وقد شهدت المباراة مشاركة اللاعب المصري محمد عطوة منذ البداية وحتى النهاية، فيما تواجد النجم المصري محمود عبد الرازق شيكابالا على مقاعد البدلاء طوال دقائق اللقاء، علماً بأن هذه المباراة جاءت في إطار مباريات الأسبوع الرابع والعشرون من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين 2017 / 2018 م.

وعلى إثر هذه النتيجة رفع فريق الرائد رصيده إلى 20 نقطة في المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، فيما استقر رصيد فريق أُحد عند ثمانية عشر نقطة في المركز الأخير في الترتيب.

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