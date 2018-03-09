أهلي جدة يتخطى عقبة القادسية ويُشدد الخناق على الهلال بمشاركة “مؤمن زكريا”

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حقق فريق أهلي جدة فوزاً هاماً للغاية خارج أرضه على حساب مضيفه فريق القادسية بهدف وحيد مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين في مساء اليوم الجمعة الموافق لليوم التاسع من شهر مارس الحالي على ملعب الأمير سعود بن جلوي.

وقد نجح في تسجيل الهدف الوحيد لمصلحة فريق أهلي جدة في المباراة المدافع معتز هوساوي في الدقيقة الخامسة والخمسين، علماً بأن هذه المباراة قد شهدت مشاركة النجم المصري مؤمن زكريا في الدقيقة الثمانين من عمر اللقاء كبديلاً لليوناني فيتفاتزيديس.

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وجاءت هذه المباراة في إطار مباريات الأسبوع الرابع والعشرون من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين 2017 / 2018 م، ليرفع بذلك فريق أهلي جدة رصيده إلى 48 نقطة في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، فيما استقر رصيد فريق القادسية عند 22 نقطة في المركز الثاني عشر في الترتيب.

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