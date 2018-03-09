شالكة يُعزز موقعه في وصافة البوندسليغا بفوزه الصعب على مضيفه ماينز

Advertisements

حقق فريق شالكة فوزاً هاماً خارج أرضه على حساب مضيفه فريق ماينز بهدف وحيد مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بين الطرفين في مساء اليوم الجمعة الموافق لليوم التاسع من شهر مارس الحالي على ملعب أوبل أرينا.

وقد نجح في تسجيل الهدف الوحيد لمصلحة فريق شالكه في المباراة اللاعب دانييل في الدقيقة الخامسة والخمسين، علماً بأن هذه المباراة جاءت في إطار مباريات الأسبوع السادس والعشرون من مسابقة الدوري الألماني 2017 / 2018 م.

Advertisements

وعلى إثر ذلك الانتصار رفع فريق شالكة رصيده إلى 46 نقطة في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الألماني، فيما استقر رصيد فريق ماينز عند 25 نقطة في المركز السادس عشر في الترتيب.

إقرأ أيضاً: أهلي جدة يتخطى عقبة القادسية ويُشدد الخناق على الهلال بمشاركة “مؤمن زكريا”