موناكو يُضيف ستراسبورغ لقائمة ضحاياه معززاً مركزه الثاني في الدوري الفرنسي

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حقق فريق موناكو فوزاً سهلاً خارج أرضه على حساب مضيفه فريق ستراسبورغ بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين في مساء اليوم الجمعة الموافق لليوم التاسع من شهر مارس الحالي.

وقد نجح في تسجيل أهداف فريق موناكو في المباراة كلاً من ستيفان يوفيتيتش في الدقيقة الخامسة، إضافة إلى روني لوبيز في الدقيقة الحادية والعشرين وأيضاً فابينيو في الدقيقة الحادية والأربعين، علماً بأن هذه المباراة قد جاءت في إطار مباريات الأسبوع التاسع والعشرون من مسابقة الدوري الفرنسي 2017 / 2018 م.

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وعلى إثر ذلك الانتصار رفع فريق موناكو رصيده إلى 63 نقطة في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الفرنسي، فيما استقر رصيد فريق ستراسبورغ عند 31 نقطة في المركز الخامس عشر في الترتيب.

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