موعد مباراة مانشستر يونايتد وليفربول بمشاركة “محمد صلاح” في الدوري الانجليزي اليوم السبت 10/3/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة مانشستر يونايتد وليفربول بمشاركة “محمد صلاح” في الدوري الإنجليزي الممتاز، يستقبل فريق مانشستر يونايتد نظيره فريق ليفربول اليوم السبت الموافق لليوم العاشر من شهر مارس الحالي على ملعب أولد ترافورد في مدينة مانشستر، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الثلاثون من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2017 / 2018 م.

موعد مباراة مانشستر يونايتد وليفربول

ستُقام مباراة مانشستر يونايتد وليفربول اليوم السبت الموافق لليوم العاشر من شهر مارس الحالي، وذلك في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً بتوقيت القاهرة والساعة الثالثة والنصف عصراً بتوقيت مكة المكرمة.

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القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وليفربول

ستكون مباراة مانشستر يونايتد وليفربول منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت على القمر الصناعي نايل سات، فيما ستكون قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة هي الناقلة للمباراة، بينما سيكون المعلق التونسي رؤوف خليف هو معلق المباراة.

تشكيلة فريق مانشستر يونايتد المتوقعة في مباراة اليوم

حراسة المرمى: ديفيد دي خيا

خط الدفاع: أنطونيو فالنسيا / إيريك بايلي / فيل جونز / أشلي يونغ

خط الوسط: نيمانيا ماتيتش / سكوت / جيسي لينغارد / بول بوغبا / أليكسيس سانشيز

خط الهجوم: روميلو لوكاكو

تشكيلة فريق ليفربول المتوقعة في مباراة اليوم

حراسة المرمى: لوريس كاريوس

خط الدفاع: ألكسندر أرنولد / فيرجيل فان دايك / جويل ماتيب / روبرتسون

خط الوسط: جوردان هندرسون / إيمري تشان / جورجينيو فينالدوم

خط الهجوم: محمد صلاح / ساديو ماني / روبيرتو فيرمينو