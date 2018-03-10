موعد مباراة تشيلسي وكريستال بالاس في الدوري الانجليزي اليوم السبت 10/3/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة تشيلسي وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي الممتاز، يستقبل فريق تشيلسي نظيره فريق كريستال بالاس في مساء اليوم السبت الموافق لليوم العاشر من شهر مارس الحالي على ملعب ستامفورد بريدج في العاصمة الإنجليزية لندن، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الثلاثون من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2017 / 2018 م.

موعد مباراة تشيلسي وكريستال بالاس

ستُقام مباراة تشيلسي وكريستال بالاس في مساء اليوم السبت الموافق لليوم العاشر من شهر مارس الحالي، وذلك في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة والساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

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القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي وكريستال بالاس

ستكون مباراة تشيلسي وكريستال بالاس منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت على القمر الصناعي نايل سات، فيما ستكون قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة هي الناقلة للمباراة، بينما سيكون المعلق الجزائري حفيظ دراجي هو معلق المباراة.

تشكيلة فريق تشيلسي المتوقعة في مباراة اليوم

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: سيزار أزبيليكويتا / أندرياس كريستنسن / أنطونيو روديغر

خط الوسط: فيكتور موزيس / نغولو كانتي / تيموي باكايوكو / ماركوس ألونسو / بيدرو رودريغيز / إيدين هازارد

خط الهجوم: ألفارو موراتا

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