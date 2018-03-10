موعد مباراة ريال مدريد أمام إيبار في الدوري الاسباني اليوم السبت 10/3/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة ريال مدريد أمام إيبار في الدوري الإسباني، يستقبل فريق إيبار نظيره فريق ريال مدريد اليوم السبت الموافق لليوم العاشر من شهر مارس الحالي على ملعب ايبوروا، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الثامن والعشرون من مسابقة الدوري الإسباني 2017 / 2018 م.

موعد مباراة ريال مدريد أمام إيبار

ستُقام مباراة ريال مدريد أمام إيبار اليوم السبت الموافق لليوم العاشر من شهر مارس الحالي، وذلك في تمام الساعة الثانية ظهراً بتوقيت القاهرة والساعة الثالثة عصراً بتوقيت مكة المكرمة.

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القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد أمام إيبار

ستكون مباراة ريال مدريد أمام إيبار منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت على القمر الصناعي نايل سات، فيما ستكون قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة هي الناقلة للمباراة، بينما سيكون المعلق المغربي جواد بده هو معلق المباراة.

تشكيلة فريق ريال مدريد المتوقعة في مباراة اليوم

حراسة المرمى: كيلور نافاس

خط الدفاع: داني كارفاخال / ناتشو فيرنانديز / سيرخيو راموس / تيو هيرنانديز

خط الوسط: ماركوس لورينتي / إيسكو / ماتيو كوفاسيتش

خط الهجوم: جاريث بيل / كريستيانو رونالدو / كريم بنزيمة

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