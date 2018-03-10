موعد مباراة برشلونة وملقا في الدوري الاسباني اليوم السبت 10/3/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة برشلونة وملقا في الدوري الإسباني، يستقبل فريق ملقا نظيره فريق برشلونة في مساء اليوم السبت الموافق لليوم العاشر من شهر مارس الحالي على ملعب لاروزاليدا في إقليم الأندلس، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الثامن والعشرون من مسابقة الدوري الإسباني للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

موعد مباراة برشلونة وملقا

ستُقام مباراة برشلونة وملقا في مساء اليوم السبت الموافق لليوم العاشر من شهر مارس الحالي، وذلك في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة والساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

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القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وملقا

ستكون مباراة برشلونة وملقا منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت على القمر الصناعي نايل سات، فيما ستكون قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة هي الناقلة للمباراة، بينما سيكون المعلق المصري علي محمد علي هو معلق المباراة.

تشكيلة فريق برشلونة المتوقعة في مباراة اليوم

حراسة المرمى: تير شتيغن

خط الدفاع: سيرجي روبيرتو / جيرارد بيكيه / صامويل أومتيتي / جوردي ألبا

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس / إيفان راكيتيتش / باولينيو

خط الهجوم: فيليبي كوتينيو / ليونيل ميسي / لويس سواريز

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