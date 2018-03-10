موعد مباراة بايرن ميونخ وهامبورغ في الدوري الألماني اليوم السبت 10/3/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة بايرن ميونخ وهامبورغ في الدوري الألماني، يستقبل فريق بايرن ميونخ نظيره فريق هامبورغ اليوم السبت الموافق لليوم العاشر من شهر مارس الحالي على ملعب أليانز أرينا في مدينة ميونخ، وذلك في إطار مباريات الأسبوع السادس والعشرون من مسابقة الدوري الألماني 2017 / 2018 م.

موعد مباراة بايرن ميونخ وهامبورغ

ستُقام مباراة بايرن ميونخ وهامبورغ اليوم السبت الموافق لليوم العاشر من شهر مارس الحالي، وذلك في تمام الساعة الرابعة والنصف عصراً بتوقيت القاهرة والساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

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القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ وهامبورغ

ستكون مباراة بايرن ميونخ وهامبورغ منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت على القمر الصناعي نايل سات، فيما ستكون قناة بي إن سبورت HD5 المشفرة هي الناقلة للمباراة، بينما سيكون المعلق التونسي عصام الشوالي هو معلق المباراة.

تشكيلة فريق بايرن ميونخ المتوقعة في مباراة اليوم

حراسة المرمى: سيفين أورلايش

خط الدفاع: جوشوا كيميتش / ماتس هوميلس / نيكولاس سولي / ديفيد ألابا

خط الوسط: أرتورو فيدال / تياغو ألكانتارا / أريين روبن / توماس مولر / فرانك ريبيري

خط الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي

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