الأهلي يتلقى أخباراً سعيدة قبل مواجهة إنبي في الدوري المصري

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تلقى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم السبت الموافق لليوم العاشر من شهر مارس الحالي أخباراً سعيدة للغاية، وذلك قبل مباراته القادمة أمام نظيره فريق إنبي في مساء يوم غداً الأحد في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

حيث أكد الدكتور خالد محمود طبيب النادي الأهلي أن النجم عبد الله السعيد سوف يكون جاهزاً بنسبة كبيرة للغاية من أجل المشاركة في هذه المباراة، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن النجم عبد الله السعيد سوف يخضع اليوم إلى فحص طبي من أجل الاطمئنان بشكل أكبر على سلامته، بينما يبقى قرار مشاركته في المباراة في بيد الجهاز الفني للفريق بقيادة الكابتن حسام البدري.

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