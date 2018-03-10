صراع إنجليزي شرس من أجل ضم نجم باريس سان جيرمان الصيف المقبل

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كشفت صحيفة “ميرور” الإنجليزية اليوم السبت الموافق لليوم العاشر من شهر مارس الحالي أن أندية الدوري الإنجليزي الممتاز تستعد للدخول في صراع شرس للغاية مع بعضها، وذلك من أجل التعاقد مع نجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

حيث أشارت الصحيفة إلى أن كلاً من نادي مانشستر يونايتد إضافة إلى نادي تشيلسي يرغب كلاهما بشدة في التعاقد مع النجم الأوروغوياني إدينسون كافاني مهاجم نادي باريس سان جيرمان في الميركاتو الصيفي المقبل من أجل تدعيم الخط الهجومي قبل انطلاقة الموسم المقبل.

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كما أضافت الصحيفة أيضاً أن إدارة نادي باريس سان جيرمان برئاسة القطري ناصر الخليفي من الممكن أن لا تُمانع رحيل النجم الأوروغوياني عن صفوف قلعة حديقة الأمراء، ولكن ذلك لن يحدث إلا في حالة دفع أي نادي يرغب في الظفر في خدمات اللاعب مبلغ 60 مليون يورو.

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