مانشستر سيتي ينضم إلى السباق سعياً للظفر بخدمات نجم موناكو

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ذكرت تقارير صحفية إنجليزية اليوم السبت الموافق لليوم العاشر من شهر مارس الحالي أن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي قد انضم إلى السباق، وذلك من أجل التعاقد مع نجم نادي موناكو الفرنسي في الميركاتو الصيفي المقبل.

حيث أشارت التقارير إلى أن نادي مانشستر سيتي قد انضم إلى كلاً من نادي أرسنال وأيضاً نادي ليفربول، وذلك في قائمة الأندية التي ترغب في الظفر بخدمات النجم الفرنسي توماس ليمار لاعب نادي موناكو خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

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كما أضافت التقارير أيضاً أن إدارة نادي مانشستر سيتي مستعدة لدفع أي مبلغ تطلبه إدارة موناكو من أجل التعاقد مع النجم توماس ليمار، إلا أن الأمر لن يكون سهلاً على الإطلاق وخاصة وأن إدارة نادي موناكو سبق وأن رفضت مبلغ 90 مليون جنيه إسترليني قام نادي أرسنال بعرضها في الصيف الماضي للغرض ذاته.

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