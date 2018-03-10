نيمار يُفكر جدياً في الهروب من باريس سان جيرمان بعد عودته من الإصابة

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كشفت صحيفة “سبورت” الإسبانية اليوم السبت الموافق لليوم العاشر من شهر مارس الحالي عن مفاجأة من العيار الثقيل، وذلك بخصوص إحتمالية هروب النجم البرازيلي نيمار جونيور من ناديه الحالي باريس سان جيرمان الفرنسي بعد عودته مباشرة من الإصابة أي عقب نهاية الموسم الحالي.

حيث أشارت الصحيفة إلى أن النجم البرازيلي نيمار جونيور قد طلب من والده بدء عملية المفاوضات في الفترة القادمة مع مسؤولي إدارة نادي ريال مدريد الإسباني، وذلك من أجل الانتقال إليه خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة قادماً من صفوف نادي باريس سان جيرمان.

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كما أضافت الصحيفة أيضاً أن إدارة نادي باريس سان جيرمان برئاسة القطري ناصر الخليفي لن يكون لديها أي مانع على الإطلاق في التخلي عن النجم البرازيلي نيمار جونيور في الصيف المقبل، ولكن ذلك لن يحدث إلا في حالة واحدة فقط لا غير وهي دفع إدارة نادي ريال مدريد أو أي نادي آخر يرغب في اللاعب مبلغ 400 مليون يورو.

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