مانشستر يونايتد يستعد لتقديم عرض رسمي لضم مدافع بوروسيا دورتموند

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كشفت صحيفة “ميرور” الإنجليزية اليوم السبت الموافق لليوم العاشر من شهر مارس الحالي أن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي يستعد لتقديم عرض رسمي في الفترة المقبلة إلى نادي بوروسيا دورتموند الألماني، وذلك من أجل التعاقد مع المدافع اليوناني سوكراتيس في الميركاتو الصيفي القادم.

حيث أشارت الصحيفة إلى أن إدارة نادي مانشستر يونايتد سوف تُقدم عرضاً تصل قيمته إلى مبلغ 30 مليون يورو إلى إدارة نادي بوروسيا دورتموند، وذلك من أجل حسم الصفقة عقب نهاية الموسم الحالي مباشرة بناءً على رغبة كبيرة من جانب البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب فريق مانشستر يونايتد.

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