رونالدو يقود ريال مدريد لانتصار هام خارج أرضه على مضيفه إيبار

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حقق فريق ريال مدريد حامل اللقب في الموسم الماضي فوزاً هاماً خارج أرضه على حساب مضيفه فريق إيبار بهدفين مقابل هدف واحد، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم السبت الموافق لليوم العاشر من شهر مارس الحالي على ملعب ايبوروا.

وقد نجح في تسجيل أهداف فريق ريال مدريد في المباراة الدون البرتغالي كريستيانو رونالدو في الدقيقة الرابعة والثلاثين والدقيقة الرابعة والثمانين، فيما سجل الهدف الوحيد لمصلحة فريق إيبار إيفان راميس في الدقيقة الخمسين.

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وجاءت هذه المباراة في إطار مباريات الأسبوع الثامن والعشرون من مسابقة الدوري الإسباني 2017 / 2018 م، ليرفع بذلك فريق ريال مدريد رصيده إلى 57 نقطة في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني، فيما استقر رصيد فريق إيبار عند 39 نقطة في المركز الثامن في الترتيب.

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