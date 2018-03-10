مانشستر يونايتد يحسم معركة الوصافة مع ليفربول بمشاركة “محمد صلاح”

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حسم فريق مانشستر يونايتد ديربي إنجلترا عقب فوزه على حساب غريمه التقليدي فريق ليفربول بهدفين مقابل هدف واحد، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم السبت الموافق لليوم العاشر من شهر مارس الحالي على ملعب أولد ترافورد في مدينة مانشستر.

وقد نجح في تسجيل أهداف فريق مانشستر يونايتد في المباراة الإنجليزي ماركوس راشفورد في الدقيقة الرابعة عشر والدقيقة الرابعة والعشرين، فيما سجل الهدف الوحيد لمصلحة فريق ليفربول الإيفواري إيريك بايلي بالخطأ في مرماه في الدقيقة السادسة والستين.

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وجاءت هذه المباراة في إطار مباريات الأسبوع الثلاثون من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2017 / 2018 م، ليرفع بذلك فريق مانشستر يونايتد رصيده إلى 65 نقطة في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، فيما استقر رصيد فريق ليفربول عند 60 نقطة في المركز الثالث في الترتيب.

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