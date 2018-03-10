موعد مباراة الشباب والفيحاء بمشاركة “عمرو بركات” في الدوري السعودي اليوم السبت 10/3/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

Advertisements

موعد مباراة الشباب والفيحاء بمشاركة “عمرو بركات” في الدوري السعودي للمحترفين، يستقبل فريق الشباب نظيره فريق الفيحاء في مساء اليوم السبت الموافق لليوم العاشر من شهر مارس الحالي على ملعب الأمير فيصل بن فهد في العاصمة السعودية الرياض، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الرابع والعشرون من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين 2017 / 2018 م.

موعد مباراة الشباب والفيحاء

ستُقام مباراة الشباب والفيحاء في مساء اليوم السبت الموافق لليوم العاشر من شهر مارس الحالي، وذلك في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة والساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

Advertisements

القنوات الناقلة لمباراة الشباب والفيحاء

ستكون مباراة الشباب والفيحاء منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات إم بي سي برو سبورت على القمر الصناعي عرب سات، فيما ستكون قناة إم بي سي برو سبورت الثانية هي الناقلة للمباراة، كما ستكون المباراة منقولة أيضاً بشكل حصري عبر شبكة قنوات السعودية الرياضية على القمر الصناعي نايل سات، فيما ستكون قناة السعودية الرياضية الثانية هي الناقلة للمباراة.

إقرأ أيضاً: مانشستر يونايتد يحسم معركة الوصافة مع ليفربول بمشاركة “محمد صلاح”