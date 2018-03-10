موعد مباراة اتحاد جدة والنصر بمشاركة “كهربا” في الدوري السعودي اليوم السبت 10/3/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

Advertisements

موعد مباراة اتحاد جدة والنصر بمشاركة “محمود عبد المنعم كهربا” في الدوري السعودي للمحترفين، يستقبل فريق اتحاد جدة نظيره فريق النصر في مساء اليوم السبت الموافق لليوم العاشر من شهر مارس الحالي على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة والمعروف بالجوهرة المشعة، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الرابع والعشرون من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين 2017 / 2018 م.

موعد مباراة اتحاد جدة والنصر

ستُقام مباراة اتحاد جدة والنصر في مساء اليوم السبت الموافق لليوم العاشر من شهر مارس الحالي، وذلك في تمام الساعة الثامنة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة والساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

Advertisements

القنوات الناقلة لمباراة اتحاد جدة والنصر

ستكون مباراة اتحاد جدة والنصر منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات إم بي سي برو سبورت على القمر الصناعي عرب سات، فيما ستكون قناة إم بي سي برو سبورت الأولى هي الناقلة للمباراة، كما ستكون المباراة منقولة أيضاً بشكل حصري عبر شبكة قنوات السعودية الرياضية على القمر الصناعي نايل سات، فيما ستكون قناة السعودية الرياضية الأولى هي الناقلة للمباراة.

إقرأ أيضاً: موعد مباراة الشباب والفيحاء بمشاركة “عمرو بركات” في الدوري السعودي اليوم السبت 10/3/2018 والقنوات الناقلة للمباراة