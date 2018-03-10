حالة طوارئ في الأهلي وغيابات بالجملة قبل مواجهة إنبي الحاسمة

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اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تحضيراته اليوم السبت الموافق لليوم العاشر من شهر مارس الحالي تحت قيادة مديره الفني الكابتن حسام البدري، وذلك استعداداً لمباراته القادمة خارج أرضه أمام مضيفه فريق إنبي في مساء يوم غداً الأحد في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وقد شهد المران الأخير لفريق الأهلي اليوم السبت العديد من الأحداث الملفتة للغاية، حيث تعرض النجم شريف إكرامي حارس مرمى الفريق إلى الإصابة أثناء المران، مما جعله يضطر لمغادرة المران للخضوع للفحوصات الطبية اللازمة.

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كما شهد المران أيضاً غياب النجم النيجيري جونيور أجايي لظروف خاصة، بينما غاب أيضاً النجم عبد الله السعيد بعدما تأكدت عدم جاهزيته من أجل المشاركة بشكل طبيعي في التدريبات الجماعية رفقة زملائه.

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