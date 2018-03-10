كلوب: الحكم حرمنا من ركلة جزاء ولم نقدم المستوى المطلوب من أجل الفوز

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قام الألماني يورغن كلوب مدرب فريق ليفربول الانجليزي بالتعليق اليوم السبت الموافق لليوم العاشر من شهر مارس الحالي على الخسارة التي تعرض لها فريقه، والتي جاءت على يد مضيفه فريق مانشستر يونايتد بهدفين مقابل هدف واحد في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

فمن خلال تصريحات صحفية له اليوم السبت عقب نهاية المباراة، أكد المدرب الألماني يورغن كلوب أن حكم المباراة حرم فريقه من ركلة جزاء لا غبار عليها في الشوط الثاني إثر مخالفة واضحة قام بها البلجيكي مروان فيلايني متوسط ميدان فريق مانشستر يونايتد.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً شدد المدرب الألماني يورغن كلوب على أن فريقه لم يُقدم المستوى المطلوب منه في هذه المباراة من أجل تحقيق الانتصار، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن فريق مانشستر يونايتد استحق الفوز بالنقاط الثلاث.

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