بايرن ميونخ يكتسح هامبورغ بسداسية ويقترب من حسم لقب البوندسليغا

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حقق فريق بايرن ميونخ فوزاً كاسحاً على حساب ضيفه فريق هامبورغ بستة أهداف مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم السبت الموافق لليوم العاشر من شهر مارس الحالي على ملعب أليانز أرينا في مدينة ميونخ.

وقد نجح في تسجيل أهداف فريق بايرن ميونخ في المباراة كلاً من الفرنسي فرانك ريبيري في الدقيقة الثامنة والدقيقة الحادية والثمانين، إضافة إلى البولندي روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة الثانية عشر والدقيقة التاسعة عشر والدقيقة التسعين من ركلة جزاء، وأيضاً الهولندي أريين روبن في الدقيقة الخامسة والخمسين.

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وجاءت هذه المباراة في إطار مباريات الأسبوع السادس والعشرون من مسابقة الدوري الألماني 2017 / 2018 م، ليرفع بذلك فريق بايرن ميونخ رصيده إلى 66 نقطة في المركز الأول في صدارة جدول ترتيب الدوري الألماني، فيما استقر رصيد فريق هامبورغ عند ثمانية عشر نقطة في المركز السابع عشر في الترتيب.

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