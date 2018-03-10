نجم جديد من القلعة الحمراء على مشارف الرحيل إلى الدوري السعودي

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ذكرت تقارير صحفية مصرية اليوم السبت الموافق لليوم العاشر من شهر مارس الحالي أن نجم جديد من الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قد بات على مشارف الرحيل إلى صفوف أحد أندية الدوري السعودي للمحترفين عقب نهاية الموسم الحالي مباشرة أي خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

حيث أشارت التقارير إلى أن مجلس إدارة نادي الاتفاق السعودي قد دخل في مفاوضات مكثفة مع مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، وذلك من أجل التعاقد مع النجم الواعد ميدو جابر متوسط ميدان فريق الأهلي في الميركاتو الصيفي المقبل.

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كما أضافت التقارير أيضاً أن نادي الاتفاق السعودي يرغب في الاستفادة من خدمات اللاعب الموهوب، وخاصة في ظل عدم حصوله على الفرصة الكاملة مع فريق الأهلي طوال الموسم الحالي، علماً بأن التعاقد معه سوف يكون أيضاً على سبيل الإعارة مثله مثل كلاً من الثنائي أحمد الشيخ وحسين السيد الذي تعاقد معهم نادي الاتفاق في الميركاتو الشتوي الماضي بنظام الإعارة من النادي الأهلي.

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