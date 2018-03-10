تعرض حارس مرمى الأهلي “شريف إكرامي” للإصابة أثناء المران بالتتش

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تابع موقع مصر 365 إصابة حارس مرمي الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء “شريف إكرامي” خلال إجرائه اليوم مران جماعي للفريق الأول للنادي الأهلي والذي تم إقامته على ملعب التتش في الجزيرة.

وجاءت إصابة حارس المرمى شريف إكرامي خلال مشاركته في تقسيمه قد تمت أثناء تناقل الكرة في المساحات الضيقة ليسقط مصاب ويغادر المران بعدها، وقد خرج اللاعب بصحبة طبيب الفريق “خالد محمود” ليخضع لإجراء الفحص الطبي.

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ويستعد النادي الأهلي في إطار مباريات الجولة التاسعة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز المصري إلى مواجهة نادي إنبي في تمام الساعة السابعة مساء غداً على ملعب “بتروسبورت”.

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