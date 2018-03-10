تعرف على قائمة الأهلي الكاملة في مباراته القادمة أمام إنبي

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أعلن الكابتن حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم السبت الموافق لليوم العاشر من شهر مارس الحالي عن قائمة فريقه، والتي سوف تكون حاضرة في المباراة القادمة أمام نظيره فريق إنبي في يوم غداً الأحد في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويواجه فريق الأهلي مضيفه فريق إنبي في مساء يوم غداً السبت على ملعب بتروسبورت في التجمع الخامس في العاصمة المصرية القاهرة، على أن تنطلق المباراة تحديداً في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

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قائمة فريق الأهلي في مباراته القادمة أمام إنبي

حراسة المرمى: محمد الشناوي / علي لطفي

خط الدفاع: أحمد فتحي / أيمن أشرف / محمد نجيب / سعد الدين سمير / محمد هاني / علي معلول

خط الوسط: حسام عاشور / عمرو السولية / هشام محمد / ميدو جابر / أكرم توفيق / وليد سليمان / إسلام محارب / باكا / أحمد حمودي / أحمد حمدي / كريم نيدفيد

خط الهجوم: مروان محسن / وليد أزارو / صلاح محسن

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