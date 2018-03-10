مرتضى منصور يهدد بالاستقالة بسبب ضغوط “الشباب والرياضة”

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تابع موقع مصر 365 تهديد رئيس نادي الزمالك الحالي المستشار “مرتضى منصور” بالاستقالة من النادي بسبب الضغوط التي يتعرض لها من قبل “وزارة الشباب والرياضة” بشأن فرض الحراسة على أموال القلعة البيضاء بقرار صادر عن “نيابة الأموال العامة”.

وأعلن مرتضى منصور خلال تصريحاته مساء أمس الجمعة أثناء زيارته التفقدية قائلاً “خايف البنزين يخلص مني، أنا صابر ومستحمل وممكن في ثانية أمشى وأقدم استقالتي بسهولة”.

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وأضاف قائلاً “قدمت ما لم يستطيع غيري فعله لنادي الزمالك، ولم أبخل بشيء ووفرت 200 مليون جنيه فى خزينة الزمالك، ورغم ذلك يحققون معنا ويفرضون الوصاية على أموال النادي، ويتركون البلاغات المقدمة ضد ممدوح عباس رئيس النادي السابق بإهدار المال العام”، وردد جميع أعضاء وعضوات نادي الزمالك المصري رداً على تصريحات مرتضى منصور “ماتسبناش يا ريس”.

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