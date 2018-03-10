فالنسيا يُعزز موقعه في المركز الرابع بعد فوزه على مُطارده إشبيلية

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حقق فريق فالنسيا فوزاً في غاية الأهمية خارج أرضه على حساب مضيفه فريق إشبيلية بهدفين مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم السبت الموافق لليوم العاشر من شهر مارس الحالي على ملعب رامون سانشيز بيثخوان في إقليم الأندلس.

وقد نجح في تسجيل أهداف فريق فالنسيا في المباراة اللاعب رودريغو مورينو في الدقيقة الخامسة والعشرين والدقيقة الثامنة والستين، علماً بأن هذه المباراة جاءت في إطار مباريات الأسبوع الثامن والعشرون من مسابقة الدوري الإسباني 2017 / 2018 م.

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وعلى إثر ذلك الانتصار رفع فريق فالنسيا رصيده إلى 56 نقطة في المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني، فيما استقر رصيد فريق إشبيلية عند 45 نقطة في المركز الخامس في الترتيب.

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