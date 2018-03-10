خالد متولي يُعلن عن قائمة إنبي استعداداً لمواجهة الأهلي

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أعلن الكابتن خالد متولي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي اليوم السبت الموافق لليوم العاشر من شهر مارس الحالي عن قائمة فريقه، والتي سوف تكون حاضرة في مباراته القادمة أمام نظيره فريق الأهلي في مساء يوم غداً الأحد في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

حيث جاءت قائمة الفريق البترولي على النحو التالي: عماد السيد / البلعوطي / صلاح سليمان / إبراهيم يحيى / عمرو الحلواني / علي فوزي / أحمد عبد العزيز / حمدي فتحي / محمود توبة / محمد مجدي / بسام محمد / عبد الرحمن عامر / محمد بسيوني / سمير فكري / أبو بكر ديارا / ماتشيكو / حسين رجب / عرفة السيد / محمود قاعود.

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