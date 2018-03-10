تشيلسي يُحقق فوزاً معنوياً على كريستال بالاس قبل امتحان برشلونة الصعب

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حقق فريق تشيلسي فوزاً معنوياً في غاية الأهمية على حساب ضيفه فريق كريستال بالاس بهدفين مقابل هدف واحد، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين في مساء اليوم السبت الموافق لليوم العاشر من شهر مارس الحالي على ملعب ستامفورد بريدج في العاصمة الإنجليزية لندن.

وقد نجح في تسجيل أهداف فريق تشيلسي في المباراة كلاً من البرازيلي ويليان في الدقيقة الخامسة والعشرين إضافة إلى مارتن كيلي بالخطأ في مرماه في الدقيقة الثانية والثلاثين، فيما سجل الهدف الوحيد لمصلحة فريق تشيلسي باتريك في الدقيقة التسعين.

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وجاءت هذه المباراة في إطار مباريات الأسبوع الثلاثون من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2017 / 2018 م، ليرفع بذلك فريق تشيلسي رصيده إلى 56 نقطة في المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، فيما استقر رصيد فريق كريستال بالاس عند 27 نقطة في المركز الثامن عشر في الترتيب.

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