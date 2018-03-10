الشباب يسقط في فخ التعادل السلبي أمام ضيفه الفيحاء بمشاركة “عمرو بركات”

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سقط فريق الشباب في فخ التعادل السلبي بدون أهداف أمام ضيفه فريق الفيحاء، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين في مساء اليوم السبت الموافق لليوم العاشر من شهر مارس الحالي على ملعب الأمير فيصل بن فهد في العاصمة السعودية الرياض.

وجاءت هذه المباراة في إطار مباريات الأسبوع الرابع والعشرون من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين 2017 / 2018 م، ليرفع بذلك فريق الشباب رصيده إلى 30 نقطة في المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، فيما رفع فريق الفيحاء رصيده إلى 32 نقطة في المركز السابع في الترتيب.

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