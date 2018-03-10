النصر يُزيد من أوجاع الاتحاد ويتغلب عليه بثلاثية في جدة بمشاركة “كهربا”

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حسم فريق النصر مباراة القمة عقب فوزه خارج أرضه على حساب مضيفه فريق اتحاد جدة بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين في مساء اليوم السبت الموافق لليوم العاشر من شهر مارس الحالي على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة والمعروف بالجوهرة المشعة.

وقد نجح في تسجيل أهداف فريق النصر في المباراة كلاً من برونو في الدقيقة العشرين، إضافة إلى عبد المؤمن جابو في الدقيقة الثالثة والخمسين وأيضاً محمد فوزير في الدقيقة الخامسة والخمسين، فيما سجل الهدف الوحيد لمصلحة فريق اتحاد جدة عبدالعزيز العرياني في الدقيقة الثانية والعشرين.

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وجاءت هذه المباراة في إطار مباريات الأسبوع الرابع والعشرون من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين 2017 / 2018 م، ليرفع بذلك فريق النصر رصيده إلى 40 نقطة في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، فيما استقر رصيد فريق اتحاد جدة عند 30 نقطة في المركز العاشر في الترتيب.

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